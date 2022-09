Dead Space e le sfide del Remake: la visione creativa di EA Motive in tre punti chiave

Quasi a voler confermare le anticipazioni di Tom Henderson sulla prova a porte chiuse di Dead Space Remake, i ragazzi di EA Motive pubblicano un ricco diario di sviluppo che illustra la visione creativa dietro alla versione attualizzata del celebre horror.

Gli esponenti della sussidiaria canadese di Electronic Arts descrivono il lavoro che stanno portando avanti per ridare forma al primo capitolo di questo ormai iconico horror sci-fi riassumendo lo sviluppo del Remake in tre passaggi chiave.

Il primo passaggio viene illustrato dal produttore senior di EA Motive Philippe Ducharme: "Vogliamo onorare l'eredità di Dead Space. Guardiamo al gioco originale con il massimo rispetto, perciò le fondamental del Remake rimarranno le stesse. Tuttavia, stiamo apportando diverse migliorie all'esperienza per renderla ancora più immersiva e attraente sia per i nuovi giocatori che per i fan di lungo corso di Dead Space. Vogliamo che gli appassionati riscoprano Dead Space e lo giochino provando le stesse emozioni della prima volta".

Il secondo passaggio citato da EA Motive riguarda l'espansione e il miglioramento del titolo in ogni suo aspetto. Sempre stando a Ducharme, nel Remake "la storia riprende i temi e i ritmi principali della narrazione originaria, ma nel realizzare questo gioco abbiamo guardato con attenzione all'intero franchise, che ha una storia molto più ampia grazie a Dead Space 2, Dead Space 3 e ai fumetti. Tutto ciò ha aggiunto tanti nuovi dettagli che abbiamo inserito nel gioco".

Nel diario di sviluppo, il team di EA Motive rimarca i concetti appena espressi e spiega di voler offrire al pubblico non una 'semplice versione attualizzata' dell'originario Dead Space, ma un titolo che sappia racchiudere il meglio della serie e coinvolgere sia i fan che i nuovi giocatori in un'esperienza inedita e familiare al tempo stesso.