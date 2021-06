Dead Space sta tornando? Cambiata l'immagine profilo del canale YouTube

Come segnalato su Reddit, il canale YouTube di Dead Space (fermo ormai da molti anni) è tornato in attività. Non sono stati pubblicati nuovi video ma i responsabili del canale hanno aggiornato l'immagine del profilo sostituendo quella esistenza con una profile pic del tutto nuova.

Una mossa apparentemente innocua ma che arriva con un tempismo forse sospetto considerando i tanti rumor che vorrebbero Electronic Arts intenta a presentare un nuovo Dead Space all'evento EA Play del 22 luglio.

EA Motive sarebbe al lavoro sul nuovo Dead Space, titolo che secondo alcuni insider (tra cui Jeff Grubb) sarebbe una sorta di reboot o reimmaginazione della serie Visceral Games e non un sequel diretto di Dead Space 3. Dopo il tiepido successo di Dead Space 3 nel 2013 EA ha accantonato la serie e la chiusura di Visceral nel 2017 sembrava aver messo una pietra tombale sul franchise, anche se negli anni in molti hanno chiesto al publisher la pubblicazione di un nuovo gioco della serie.

Molti sono convinti che un nuovo Dead Space verrà annunciato all'EA Play con uscita prevista presumibilmente nel 2022, come detto però si tratta solamente di rumor e al momento non ci sono conferme su un possibile ritorno di Dead Space sui nostri schermi.