Dead Space sta tornando? Insider fanno riferimento ad una remaster e al quarto capitolo

Pur non avendo mai conseguito un successo commerciale clamoroso, la saga di Dead Space ricopre ancora un posto speciale nei cuori dei videogiocatori che l'hanno vissuta e che non hanno ancora metabolizzato la delusione derivante dalla chiusura di Visceral Games operata nel 2017 da Electronic Arts.

La serie è lontana dalle scene da molti anni ormai, e nonostante le speranze dei videogiocatori non sono mai apparsi segni concreti del suo ritorno. In queste ore tuttavia Dead Space è tornato al centro dell'attenzione a causa di un botta e risposta tra insider decisamente sospetto. Ad esordire è stato Shpeshal_Nick, il quale dal nulla ha scritto: "Sai, più ci penso, più credo che Dead Space abbia una possibilità di tornare in qualche modo, sia come remaster che come sequel. Oppure, si spera, in entrambe le maniere". Ad attirare davvero l'attenzione è stata tuttavia la risposta di Jez Corden di Windows Central, un altro dei "ben informati" dell'industria, che ha replicato scrivendo: "SAREBBE PROPRIO BELLO, NON È VERO NICK? Sai, e se ciò stesse DAVVERO AVVENENDO? Sarebbe PROPRIO BELLO". Un messaggio senza dubbio strambo, scritto in larga parte in maiuscolo, che ha messo sull'attenti molti giocatori. Poco dopo è arrivata anche la replica di Rhand Al Thor 19, content creator e conduttore di un podcast molto seguito, il quale ha replicato ad entrambi pubblicando una gif di The Office con scritto "Questo è reale".

Questo scambio di battute tra insider non può in alcun modo essere letto come una conferma dell'esistenza di una remastered di Dead Space o addirittura di un quarto capitolo vero e proprio, ma ha certamente alimentato la nostra curiosità: che siano al corrente di qualcosa che noi non sappiamo? Potrebbe trattarsi di tanto fumo e niente arrosto, ma una cosa è certa: seguiremo l'evento EA Play Live del 22 luglio con ancor più interesse.