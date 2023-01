Dead Space: dove trovare proiettili per non restare mai a secco

Trattandosi di un survival horror, Dead Space Remake pone i giocatori nella condizione di accumulare quante più risorse utili a sopravvivere. In questo senso le armi svolgono un ruolo fondamentale: questa guida vi aiuterà a trovare munizioni a sufficienza per la vostra avventura.

Necromorfi

Abbattere un nemico può ricompensare i giocatori con una quantità di munizioni casuale od oggetti rivendibili in cambio di Crediti. Questi ultimi possono essere sfruttati per acquistare rifornimenti presso i negozi della USG Ishimura, ma il nostro consiglio è di preservarli per acquistare i Nodi per potenziare le armi e l’attrezzatura di Isaac.

Negozi

Come abbiamo anticipato, i giocatori possono anche acquistare le munizioni in qualsiasi negozio, a patto però di aver prima ottenuto i relativi schemi. Per questo motivo, il modo migliore per accumulare proiettili è quello di esplorare minuziosamente gli ambienti di gioco.

Casse di stoccaggio

Questi contenitori si trovano un po’ ovunque sparsi tra gli scenari e rappresentano la principale fonte di rifornimento per le armi di Isaac. In caso di luce verde, la cassa può essere aperta, mentre il colore rosso indica la momentanea inaccessibilità ai relativi contenuti.

Armadietti

Ogni armadietto può contenere bottini di vario tipo, ma non è raro che nascondano anche munizioni. Gli armadietti si trovano soprattutto dentro ai bagni e lungo i corridoi.

Stanze chiuse

A bordo dell’Ishimura esistono diverse porte sigillate che, per essere aperte, necessitano di energia. Infiltrarsi in questi luoghi chiusi equivale spesso e volentieri a ottenere delle ricompense, tra cui molte munizioni.