Dead Space: la tuta sci-fi di Isaac prende vita nell'incredibile cosplay di un fan

Mentre in rete prosegue il dibattito sugli ultimi indizi per Dead Space 4 o una Remaster della serie, un cosplayer appassionato della saga horror di EA ha ricreando nei minimi particolari la tuta spaziale di Isaac Clarke.

L'artefice dell'eccezionale cosplay che potete ammirare nel post in calce alla notizia è l'utente di Reddit conosciuto come Sunlightofastora: il fan di Dead Space ha voluto rievocare le atmosfere dell'epopea sci-fi a tinte splatter degli ormai chiusi Visceral Games prendendo spunto proprio dal lavoro portato avanti dagli sviluppatori californiani nella creazione delle iconiche tute spaziali indossate dal protagonista.

Il cosplay realizzato da Sunlightofastora si rifà al design della tuta da Ingegnere di Livello 3 di Dead Space, con tanto di placche metalliche e dell'inconfondibile casco con visuera illuminata. Il vero tocco di classe di questo progetto è però rappresentato dalla barra con i nuclei di energia della corazza, un elemento grafico che, nella trilogia di Dead Space, viene utilizzato per visualizzare a schermo la salute residua del personaggio.

Date un'occhiata all'opera del redditor e fateci sapere che cosa ne pensate al riguardo. Per rimanere in tema, vi ricordiamo che il papà di Dead Space, Glen Schofield, sta portando avanti l'eredità spirituale della saga horror di Visceral Games sviluppando il progetto a tinte oscure di The Callisto Protocol insieme al team di Striking Distance.