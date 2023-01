Dead Space è su Xbox Game Pass, EA Play o PlayStation Plus?

Dead Space Remake esce oggi su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S e c'è chi magari si sta chiedendo se il gioco sia già disponibile sui servizi in abbonamento, così da correre subito a scaricarlo. Ma facciamo chiarezza.

Purtroppo Dead Space Remake non è disponibile su alcun servizio in abbonamento, questo vuol dire che non troverete il gioco nel catalogo di Xbox Game Pass, PC Game Pass, Xbox Game Pass Ultimate, EA Play o PlayStation Plus. Electronic Arts ha scelto di non inserire Dead Space nei cataloghi di questi servizi, optando per la vendita del gioco completo in formato fisico o digitale.

Chiaramente, è possibile che in futuro Dead Space Remake possa arrivare su Game Pass, EA Play o PlayStation Plus, al momento però non ci sono notizie in merito e l'unico modo per giocare con questo remake è quello di acquistare il gioco.

Siete indecisi? Ecco cosa cambia tra Dead Space e Dead Space Remake, il team di EA Motive ha aggiunto numerosi contenuti non presenti nel gioco originale, non si tratta dunque di una semplice remaster ma di un gioco che ha subito dei cambiamenti rispetto al classico uscito nel 2008. Per saperne di più, vi rimandiamo alla nostra recensione di Dead Space.