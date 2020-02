Dead Static Drive: il "Grand Theft Cthulhu" è in arrivo su Steam

Su Steam è attiva la pagina prodotto di Dead Static Drive, un interessante e bizzarro gioco degli sviluppatori di Fanclub, che gli stessi autori hanno definito con un gioco di parole che non possono non destare la curiosità del mondo videoludico: "Grand Theft Cthulhu".

Stando alla descrizione ufficiale si tratta di un'avventura survival horror che si svolge principalmente per strada. Il mondo sta cominciando a crollare davanti ai nostri occhi, e le amicizie che stringeremo lungo il cammino saranno fondamentali per la nostra sopravvivenza, dato che anche le persone che incontreremo vorranno lottare per la loro.

Sarà possibile dunque nascondersi, rubare oggetti di soppiatto, lottare, stringere relazioni, erigere barricate, creare rifugi e rubare auto per raggiungere la meta successiva. Visuale isometrica dall'alto, lotte all'ultimo sangue, strategia e inseguimenti automobilistici: il gioco sembra avere gli ingredienti giusti. La ricetta finale sarà abbastanza buona?

Per il momento non ci resta che attendere ulteriori sviluppi: l'uscita è prevista nel corso dell'anno, anche se ancora non è stata diffusa una data di lancio più precisa. Dead Static Drive arriverà sicuramente su PC e Xbox One tramite Game Pass (a proposito, qui gli ultimi giochi disponibili sul Game Pass. Sapevate inoltre che è in arrivo una collaborazione tra Xbox e Michael Jordan?). Nel frattempo, date un'occhiata al trailer in cima alla news.