Dead Static Drive: Grand Theft Cthulhu, GTA incontra la creatura di Lovecraft

Partiamo alla scoperta di Dead Static Drive, particolare survival game che gli sviluppatori hanno definito "Grand Theft Cthulhu", un ibrido tra le meccaniche di GTA e le atmosfere di Lovecraft.

Dead Static Drive è un progetto molto interessante sviluppato dal team australian Fanclub, un gioco che sembra rendere omaggio alle origini di Grand Theft Auto, senza dimenticare citazioni più o meno esplicite all'universo di Cthulhu ideato da H.P. Lovecraft. Opera prima decisamente d'impatto, il gioco è ancora privo di una data di lancio ma idealmente possiamo sperare in un lancio tra il 2020 e il 2021.

Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra anteprima di Dead Static Drive che si chiude con auspici decisamente positivi: "A una prima ed esterna occhiata, il progetto dei ragazzi australiani di Fanclub sembra omaggiare, oltre che le origini della serie Rockstar, un lungo corso di produzioni multimediali che fanno del viaggio on the road a tinte horror la loro ragione d’essere. Tra Supernatural e State of Decay, il gioco ideato da Mike Blackney potrebbe far breccia nel cuore degli appassionati: il successo dipenderà principalmente dal valore dell’impasto ludico, dalle varietà di situazioni e dalla qualità narrativa, che ci catapulterà in un’America sull'orlo dell’apocalisse."

