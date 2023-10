Deadalic: report parla di ambiente di lavoro tossico per gli autori di LOTR Gollum

The Lord of the Rings Gollum si è rivelato un fallimento totale per Daedalic, con l'avventura basata sui romanzi di Tolkien che non è riuscita a convincere gli appassionati dell'universo fantasy e che ha deluso in particolar modo sotto il profilo tecnico.

A seguito dell'insuccesso del gioco, lo studio di sviluppo di Gollum è stato smantellato, con Daedalic che ha dichiarato di volersi concentrare unicamente sul publishing, d'ora in avanti. Mesi dopo la chiusura, emergono nuove preoccupanti testimonianze riguardo all'ambiente di lavoro nel quale sembra abbiano operato gli autori di Gollum.

In un report del portale tedesco Game Two, vengono racchiuse le dichiarazioni di diversi ex dipendenti di Daedalic Entertainment che si sono fatti avanti per denunciare un ambiente di lavoro tossico dietro le quinte. Gli ex dipendenti anonimi hanno affermato che la cattiva gestione era ben diffusa nello studio, intrisa di uno atteggiamento tossico da parte del CEO (e fondatore) Carsten Fichtelmann e del COO Stephan Harms.

Quasi 3 dozzine di ex dipendenti anonimi hanno affermato che nello studio c'era una "atmosfera di terrore", dovuta a Fitchtelmann che urlava al personale a un livello tale da indurre alcuni membri dello staff a sussurrare per paura di ritorsioni. Ciò si accompagna a periodi di estrema crisi senza retribuzione e con un sacco di lavoro scaricato sul personale junior e sugli stagisti.

Anche IGN.com ha svolto anche un lavoro investigativo al riguardo, imbattendosi in commenti simili da parte di altri ex dipendenti di Daedalic, che hanno definito "il segreto di Pulcinella" la situazione interna di Daedalic. La compagnia, facente parte di Nacon da febbraio 2022, ha negato le accuse, affermando che lo studio di The Lord of the Rings Gollum godeva di "un'atmosfera di lavoro amichevole".