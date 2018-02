Deadbolt è il nuovo gioco degli autori di Risk of Rain, uscirà il 20 febbraio

, software house già noto per, ha oggi annunciato il suo secondo progetto videoludico. Si tratta di, titolo capace di ibridare un gameplay action-stealth in arrivo su PlayStation 4, PlayStation Vita e Nintendo Switch il 20 febbraio.

Come dichiara Duncan Drummond di Hopoo Games, Deadbolt è un titolo ambientato in un posto che si trova tra la vita e la morte. I giocatori impersoneranno il "reaper", un mietitore il cui unico obiettivo sarà quello di sterminare tutti i non morti. Pur armato di un vasto arsenale e di formidabili abilità, il mietitore dovrà fare molta attenzione ai suoi nemici, che saranno in grado di abbatterlo con un singolo colpo.

In cima alla notizia trovate il trailer di annuncio del gioco. Deadbolt sarà pubblicato il 20 febbraio 2018 su PS4 e PS Vita (confermato il cross-buy tra le due piattaforme).