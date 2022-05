Deadcraft: il GDR survival zombie degli autori di Deamon X Machina sbarca su PC e console

Il 'mezzo zombie' protagonista della nuova avventura ruolistica di XSEED entra finalmente in azione, come ci ricorda Marvelous Inc. con il video di lancio dell'originale zombie survival Deadcraft che ne celebra l'approdo su PC, PlayStation, Xbox e Switch.

L'ultima fatica digitale degli autori di Daemon X Machina chiede agli appassionati di GDR di immergersi in una dimensione post-apocalittica per interpretare un mutante sopravvissuto a un virus che ha annientato la civiltà e trasformato il mondo in un girone dantesco popolato da predoni, sciacalli e mostri.

Sfruttando i "poteri zombizzanti" garantitigli dalle sue mutazioni, il nostro alter-ego può coltivare appezzamenti di terreno irradiato con le parti anatomiche strappate ai nemici di turno per concimare delle piantine dai frutti a dir poco inquietanti, ovvero dei seguaci non-morti fedeli alla causa del proprio padrone!

Il curioso approccio adottato da XSEED per concretizzare la visione di questo GDR venato di elementi gestionali darà accesso a tutta una serie di incarichi e missioni per reperire materiali, evolvere le armi, cucinare manicaretti post-apocalittici e, ovviamente, accrescere le fila del proprio esercito di mostriciattoli in decomposizione.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo al video di cui sopra e vi informiamo che Deadcraft è disponibile dal 19 maggio su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.