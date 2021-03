Deadlight Director's Cut gratis su GOG... se avete un gioco Deep Silver in libreria

GOG ha lanciato un'altra iniziative delle sue offrendo un gioco gratis ai giocatori. Il protagonista della nuova promozione è Deadlight: Director's Cut, ma stavolta per riscattarlo gratuitamente è necessario rispettare una condizione specifica.

Deadilight: Director's Cut è infatti gratuito solo ed esclusivamente per i giocatori che posseggono già un prodotto Deep Silver nella propria raccolta di GOG. Se rientrate in questo gruppo, non dovete far altro che dirigervi a questo indirizzo, aggiungere il gioco al carrello e completare la procedura di checkout senza sborsare neppure un centesimo.

In alternativa, potete approfittare dei saldi di Deep Silver appena lanciati su GOG.com e acquistare uno dei tanti giochi del publisher a prezzo scontato. La selezione dei titoli scontati è piuttosto ampia, e include Wasteland 3 a 35,99 euro, Metro 2033 Redux a 3,99 euro, Metro Last Light Redux a 3,99 euro, Metro Exodus a 13,59 euro, Killer is Dead: Nightmare Edition a 3,99 euro e Shenmue 3 a 16,99 euro. Gli sconti, che potete consultare comodamente dirigendovi su questa pagina, rimarranno attivi fino alle 15:00 di lunedì 22 marzo. Una volta acquistato uno dei giochi in offerta, potrete riscattare gratis Deadlight: Director's Cut.