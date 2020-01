Deadly Premonition 2: il CEO di Rising Star Games promette novità a breve

Intervistato da GameReactor.es, l'amministratore delegato di Rising Star Games, Ed Valiente, ha promesso di condividere presto delle novità riguardanti Deadly Premonition 2 A Blessing in Disguise, l'avventura a tinte oscure di Marvelous in sviluppo per Nintendo Switch.

Nell'offrirci degli aggiornamenti sullo stadio di sviluppo di questo importante progetto, il CEO di Rising Star Games ci assicura che i lavori sul titolo procedono spediti e che si trova in una versione giocabile: lui stesso assicura di averlo provato per circa un'ora e di esserne rimasto colpito.

A detta di Valiente, gli sviluppatori di Deadly Premonition 2 torneranno presto sulla scena mediatica per condividere maggiori informazioni sul survival horror, magari attraverso un video con scene in cinematica e spezzoni di gameplay che ci aiutino a tratteggiare i contorni narrativi della storia che vivremo interpretando l'agente dell'FBI Aliyah Davis.

Pur senza rivelare ulteriori dettagli sulla trama o sulla giocabilità del sequel di Deadly Premonition, il boss di Rising Star Games fa riferimento allo "stretto contatto di lavoro con Nintendo of America e Nintendo of Europe" e, così facendo, alimenta i rumor sul possibile arrivo entro le prossime settimane di un Nintendo Direct dedicato a questo e ad altri giochi in arrivo, forse, in esclusiva su Switch nel corso del 2020.