Deadly Premonition 2 confermato su Steam? Spunta un trailer, poi rimosso

Proprio come suggerito dal precedente report del publisher svedese Thunderful Group, sembra proprio che Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise sia destinato ad approdare anche su PC, via Steam.

Attualmente esclusiva Nintendo Switch, il sequel dell'avventura diretta da Hidetaka Suehiro e divenuta cult sin dalla sua release datata 2013 potrebbe diventare presto multipiattaforma, stando ad un trailer apparso per breve tempo su YouTube. Il filmato in questione confermava la pubblicazione su Steam di Deadly Premonition 2, tuttavia è stato rapidamente rimosso e attualmente non sembra essere accessibile in alcun modo.

Pur vero che il titolo ha deluso le alte aspettative dei fan, saranno sicuramente tanti gli appassionati del primo capitolo che desiderano avventurarsi nel titolo che funge in parte da sequel e in parte da prequel del franchise. Attualmente non ci sono stati commenti da parte di Thunderful e Rising Star Games, ma l'impressione è che un annuncio ufficiale sia dietro l'angolo. Non ci resta che attendere eventuali aggiornamenti sulla situazione.

Ambientato sia a nove anni di distanza sia cinque anni prima del gioco originale, Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise include due protagonisti: nel presente vestiamo i panni dell'agente speciale Davis impegnato su un caso ritenuto chiuso, mentre nel passato seguiamo le vicende dell'agente speciale Morgan intenta ad indagare su una serie di brutali omicidi. Per conoscere ulteriori dettagli sul titolo che vi porterà "oltre le soglie della follia" vi rimandiamo alla nostra Recensione di Deadly Premonition 2.