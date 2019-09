Deadly Premonition 2 sarà esclusiva Switch al lancio?

Deadly Premonition 2 A Blessing in Disguise è stata una delle sorprese del Nintendo Direct del 5 settembre, tuttavia durante la presentazione non è stato specificato se il gioco uscirà in esclusiva sulla console della casa di Kyoto o se arriverà anche su altre piattaforme.

Il trailer di debutto riporta la didascalia "Coming to Nintendo Switch only", parlando ai microfoni di PushSquare però il publisher Rising Star Games ha utilizzato il termine "Switch Launch Exclusive", a indicare un'esclusiva temporale al lancio, inoltre un portavoce della compagnia ha aggiunto che "Rising Star non commenta l'arrivo del gioco su altre piattaforme, al momento."

Deadly Premonition 2 A Blessing in Disguise è atteso per il 2020, la situazione non è ancora chiarissima dati i termini poco chiari usati dal publisher, quasi certamente il gioco uscirà al lancio sui Nintendo Switch e arriverà in seguito su altre piattaforme, presumibilmente PC, PS4, Xbox One e magari Google Stadia.