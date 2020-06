Deadly Premonition 2: il nuovo video ci dà il benvenuto a Le Carré

Rising Star alimenta le attese degli appassionati di avventure a tinte oscure per l'uscita su Switch di Deadly Premonition 2 con un video che ci immerge nelle (apparentemente) placide atmosfere di Le Carré, la cittadina che farà da sfondo al thriller che dovremo vivere insieme all'agente Morgan.

Il filmato mostra alcuni dei luoghi più caratteristici di questa ridente cittadina di provincia, salvo poi cambiare registro con degli spezzoni che immortalano le scene pulp degli efferati delitti commessi a Le Carré dal 2005.

Dietro all'apparente tranquillità da paese di periferia si nasconderà perciò un'oscura minaccia rappresentata, appunto, dalla catena di omicidi di cui dovremo occuparci interpretando gli agenti Morgan e Davis. All'utente spetterà il compito di indagare su questi delitti facendo la spola tra il passato e il presente (da qui la scelta del doppio protagonista) per raccogliere le testimonianze, interagire con gli abitanti, mettere ordine tra le prove e rendere giustizia alle vittime del mostro di Le Carré.

Prima di lasciarvi al video di cui sopra, vi ricordiamo che Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise è atteso al lancio per il 10 luglio in esclusiva su Nintendo Switch. Nel frattempo, potete ammirare le immagini sui protagonisti di Deadly Premonition 2 e scorrere le relative schede che ne descrivono il ruolo all'interno della storia.