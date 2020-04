Deadly Premonition 2: il nuovo video fissa la data d'uscita su Switch

Il team di Rising Star Games annuncia finalmente la data di uscita ufficiale in esclusiva su Nintendo Switch di A Blessing in Disguise, il secondo capitolo della serie thrilling di Deadly Premonition.

La presentazione della data di lancio dell'avventura a tinte oscure che coinvolgerà l'agente dell'FBI Aaliyah Davis è accompagnata dalla pubblicazione di una nuova serie di immagini di gioc, da un video e da una scheda informativa che ci aiuta a tratteggiare i contorni dell'esperienza ludica, grafica e narrativa che ci attende sulla console ibrida della casa di Kyoto.

La sinossi ufficiale di Deadly Premonition 2 ricorda agli utenti che il titolo farà sia da sequel che da prequel all'avventura originaria, consentendoci di impersonare gli agenti Davis e Jones mentre daranno inizio a una nuova indagine sugli omicidi seriali avvenuti presso la cittadina di Le Carrè. Immergendoci nei ricordi dell'ex agente speciale dell'FBI York saremo perciò in grado di viaggiare nel passato per cercare di fare luce sui misteri della città, il tutto all'interno di un contesto open world pieno di minigiochi da affrontare (come bowling, tour del bayou e sfide con lo skateboard) e di elementi per la personalizzazione del proprio alter-ego.

A questo punto non ci resta che informarvi che Deadly Premonition 2 A Blessing in Disguise sarà disponibile solo su Nintendo Switch a partire dal 10 luglio 2020.