Deadly Premonition 2, presto nuove informazioni: il team al lavoro su tre progetti

L'annuncio di Deadly Premonition 2 è giunto nel corso dell'autunno dello scorso anno, in occasione di un Nintendo Direct.

Da allora, il team di sviluppo ha condiviso poche informazioni in merito al titolo: la situazione, tuttavia, dovrebbe star per cambiare. Il CEO di White Owls, ha infatti pubblicato un interessante cinguettio, che potete visionare direttamente in calce a questa news. Al suo interno, troviamo alcuni importanti aggiornamenti in merito alle attività di sviluppo condotte dal team, che , apprendiamo, è ormai operativo in modalità smart working. Giunge inoltre la conferma che il team sta lavorando a tre progetti differenti:

Deadly Premonition 2 : novità sono in dirittura di arrivo nel corso di questa settimana;

: novità sono in dirittura di arrivo nel corso di questa settimana; The Goog Life: lo sviluppo procede senza intoppi;

Un terzo titolo, sul quale non vengono offerti altri dettagli se non il fatto che è destinato a piattaforme mobile;

A tutto ciò, lo ricordiamo, va inoltre aggiunto Hotel Barcelona , progetto sviluppato in collaborazione con SUDA 51, noto autore nipponico, già creatore della serie No More Heroes.

In attesa di scoprire quali nuove informazioni ha in serbo il team di White Owls per il pubblico, ricordiamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile un provato di Deadly Premonition 2, in cui Stefano Calzati discute le sue prime impressioni sulla produzione.