Deadly Premonition 2 pronto a terrorizzare: la sequenza introduttiva del gioco

Con Deadly Premonitions 2 in arrivo su Nintendo Switch, il team di sviluppo offre ai giocatori un piccolo assaggio di ciò che li attende in questa nuova e inquietante avventura.

In vista del lancio di Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise, il team di Toybox ha infatti pubblicato l'intera sequenza introduttiva del thriller psicologico in arrivo sulla console Nintendo. Tra tonalità che sfumano in una sempre apprezzata commistione di bianchi, rossi e neri, l'opening cinematica propone una musica avvolgente accompagnata da intriganti dissolvenze. Come da tradizione, il filmato può essere visionato direttamente in apertura a questa news: cosa ve ne pare?



Ricordiamo che Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise si dipanerà lungo due diverse linee temporali. Una di queste, ambientata cinque anni prima delle vicende narrate nel primo capitolo, vedrà protagonista l'agente speciale Morgan. La seconda, che si colloca nove anni dopo Deadly Premonition, porrà invece i giocatori nei panni dell'agente speciale Davis. Nel corso delle proprie indagini, entrambi si troveranno a fronteggiare eventi inquietanti.

Per i giocatori che desiderano rinfrescarsi la memoria in attesa dell'esordio di questo secondo capitolo, segnaliamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile un ricco speciale dedicao alla storia di Deadly Premonition, a cura di Stefano Calzati.