Con un nuovo messaggio pubblicato sulla propria pagina Twitter, Major Nelson ha annunciato che a partire da oggiè retrocompatibile con. Se siete in possesso della versione Xbox 360 del titolo, da ora potrete giocarlo anche sulla nuova console Microsoft.

Come al solito, se siete in possesso della versione retail di Deadly Premonition, vi basterà inserire il disco sulla Xbox One e scaricare l'ultimo aggiornamento. Se invece avete l'edizione digitale, ve la ritroverete direttamente in libreria.

Per tutti gli altri, invece, ci sarà la possibilità di acquistare Deadly Premonition dallo Store Xbox One. Una buona occasione per recuperare il survival horror di Swery 65?