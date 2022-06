Deadly Premonitions 2 a sorpresa su PC: l'esclusiva Nintendo Switch è ora su Steam

Confermando le indiscrezioni su di una versione PC di Deadly Premonitions 2: Blessing in Disguise, il team di Rising Star Games ha condiviso un annuncio in occasione del Future Games Show.

Durante lo speciale evento digitale, la software house giapponese ha infatti confermato la pubblicazione a sorpresa di Deadly Premonitions 2: Blessing in Disguise sui lidi di Steam. Disponibile su PC da quest'oggi, sabato 11 giugno 2022, l'Action Adventure dalle atmosfere thriller porta i giocatori alla scoperta dei misteri che si annidano in una cittadina statunitense. Tra le montagne, una serie di omicidi sta infatti seminando il panico, con il protagonista chiamato a cercare di fare luce sulla vicenda.

A circa due anni dal debutto del gioco su Nintendo Switch, l'Action Adventure giapponese trasporta il suo mondo open world su PC. Per l'occasione, Rising Star Games ha pubblicato un nuovo trailer dedicato, che potete visionare in apertura a questa news. Purtroppo, tuttavia, anche questa volta il team di sviluppo non sembra aver convinto la stampa. Potete trovare tutti i dettagli in merito nella recensione della versione PC di Deaddly Premonitions 2: Blessing in Disguise disponibile sulle pagine di Everyeye e firmata da Stefano Calzati.