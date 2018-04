Deadmau5: il DJ sta sviluppando il suo primo videogioco, uno sparatutto in prima persona

Deadmau5 (nome d'arte di Joel Thomas Zimmerman) è un DJ e produttore canadese di fama internazionale conosciuto per hit come Hey Baby, Stereo Fidelity, Contact, 777 e Full Bloom, ma sapevate che Joel è attualmente al lavoro sul suo primo videogioco?

Joel Zimmerman lo ha annunciato a sorpresa su nelle scorse ore su Twitch, dove ha mostrato il prototipo del suo progetto. Il gioco (ancora privo di un titolo) è uno sparatutto in persona sviluppato con l'Unreal Engine 4 da "un talentuoso team di sviluppatori" su cui però Deadmau5 non ha voluto rivelare ulteriori dettagli.

Nel video mostrato sul suo canale Twitch dall'artista è possibile vedere un personaggio muoversi liberamente in una gigantesca arena nella quale spicca una gigantesca statua del topo ben conosciuto dai fan di Deadmau5, in quanto da anni utilizzato come mascotte per il merchandising del celebre DJ.

Zimmermann è intervenuto anche su Reddit per illustrare il suo progetto conosciuto come "Pet Project": il musicista fa sapere come il gioco si ancora in una fase pre-alpha, il team di sviluppo sta lavorando per cercare nuove idee e stabilire una direzione artistica precisa, fatto questo si sposterà sul gameplay e in seguito sul comparto tecnico. Deadmau5 ha ringraziato i suoi fan per l'accoglienza riservata al suo primo gioco, chiedendo al tempo stesso di portare pazienza, entro 12 mesi Joel si dice convinto di riuscire "a portare qualcosa di concreto sugli schermi", non ci resta dunque che attendere per saperne di più.

Al momento non è chiaro se Deadmau5 abbia già firmato con un publisher o se pubblicherà il suo gioco in maniera indipendente tramite Steam e altri canali di distribuzione, anche il nome del team che lo sta supportando nella sua idea non è stato reso noto, così come le piattaforme di destinazione sono allo stato attuale sconosciute.

Cosa ne pensate di questo stravagante progetto di Deadmau5?