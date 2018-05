Deadpool 2 Recensione: online le nostre impressioni sul nuovo film con Ryan Reynolds

Oggi, martedì 15 maggio 2018, è il giorno di Deadpool 2: il nuovo film con protagonista Ryan Reynolds nei panni del mercenario chiacchierone che tanto successo ha riscosso nel primo film, un vero e proprio fenomeno di culto capace di incassare oltre 700 milioni di dollari in tutto il mondo.

Deadpool 2 vedrà l'istrionico mercenario impegnato a formare una squadra (X-Force) con l'obiettivo di proteggere il giovane Cable, soldato mutante proveniente dal futuro e in grado di viaggiare nel tempo. Diretto da David Leitch, Deadpool 2 può contare su un cast d'eccezione, oltre al già citato Ryan Reynolds nella pellicola trovano spazio anche attori del calibro di Josh Brolin, Julian Dennison, Zazie Beetz, Brianna Hildebrand e Jack Kesy.

Non vogliamo però rovinarvi ulteriormente la sorpresa, se volete saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Deadpool 2 (senza spoiler), inoltre in apertura vi proponiamo un video dedicato a Morena Baccarin, attrice nota principalmente per i suoi ruoli in note serie TV ma capace di spiccare anche sul grande schermo, come dimostra la sua performance in Deadpool 2. In calce trovate invece un secondo video che mostra lo YouTuber JacksepticEye giocare al videogioco di Deadpool in compagnia di Ryan Reynolds... come reagirà l'attore? Scopritelo!

Deadpool 2 è disponibile da oggi nella sale cinematografiche di tutta italia: andrete a vedere il film? Aspettiamo le vostre impressioni e le aspettative sulla pellicola nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.