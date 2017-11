Deadpool sarà rimosso da Steam il 16 novembre, ultime ore per acquistarlo

La versione PC disparirà da Steam giovedì 16 novembre, come comunicato da. I motivi della rimozione del gioco dal marketplace dinon sono chiari ma riguardano probabilmente la scadenza delle licenze sull'utilizzo e lo sfruttamente del personaggio da parte del publisher.

Uscito originariamente nel 2013, l'irriverente action game sviluppato da High Moon Studios è stato ripubblicato nel 2015 su PlayStation 4 e Xbox One in versione rimasterizzata. Gli interessati possono ora acquistare Deadpool su Steam al prezzo di 8.99 euro anzichè 29.99 euro, con uno sconto pari al 70% sul prezzo di listino.

Non è escluso che con l'uscita di Deadpool 2 un nuovo videogioco dedicato a questo personaggio possa vedere la luce su PC e console, sebbene al momento non siano stati fatti annunci in merito.