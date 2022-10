Deadpool, Venom, Morbius e Storm debuttano nel Season Pass di Marvel's Midnight Suns

Firaxis e 2K Games hanno annunciato il Season Pass di Marvel's Midnight Suns, disponibile singolarmente per l'acquisto o incluso nella Legendary Edition del gioco. Ma cosa contiene esattamente il Pass Stagionale? Ecco tutti i contenuti svelati.

Il Season Pass di Marvel's Midnight Suns permetterà di accedere a quattro diversi DLC: il Downloadable Content Pack #1 introdurrà Deadpool mentre il Downloadable Content Pack #2 presenterà Venom, il Downloadable Content Pack #3 includerà Morbius e infine il Downloadable Content Pack #4 introdurrà Storm.

Ogni pacchetto includerà non solo un personaggio ma anche nuove missioni per la storia e una selezione di skin e outfit extra. Nel Season Pass è incluso anche il Legendary Premium Pack, un pacchetto con 23 skin aggiuntive premium disponibili al lancio, tra cui Blade 1602, Captain America Future Soldier, Iron Man Iron Knight e Spider-Man Demon Spider.

Una offerta sicuramente ricca e interessante con nuovi personaggi, missioni e tantissime skin per la personalizzazione degli eroi e dei villain di casa Marvel. Il nuovo Marvel's Midnight Suns esce il 2 dicembre 2022 su PC (Epic Games Store e Steam), Xbox One (compatibile anche con le console Xbox Series X/S) e PS4 (compatibile con PS5) mentre la versione per Nintendo Switch uscirà più avanti ed è ancora priva di una data di lancio.