Deahtloop ha cambiato Arkane: difficilmente tornerà a sviluppare giochi lineari

Se con Dishonored era la stratificazione del gameplay l'elemento fondante dell'esperienza, Arkane ha voluto rendere più malleabile e proteifome la stessa struttura narrativa delle sue avventure con Deathloop, l'action game in prima persona disponibile su PC e PlayStation 5.

Nel corso di una recente intervista, Dinga Bakaba e Dana Nightingale hanno parlato del processo di sviluppo che ha portato Arkane a realizzare Deathloop e di come il titolo abbia creato un vero e proprio spartiacque nella storia dello studio francese. Per Arkane sarà difficile tornare a fare giochi narrativamente lineari.

"Non proverei alcun interesse a fare di nuovo una campagna completamente lineare", dice Nightingale. "Non è qualcosa che voglio fare di nuovo. Mi sono innamorata del modo in cui è strutturato Deathloop, dove gli obiettivi dei giocatori sono i loro. L'idea di dire "Ok, missione uno, missione due, missione tre..." mi sembra un passo indietro. Sono sicura che troverei un modo per farlo funzionare, ma questo ha davvero cambiato la mia prospettiva su cosa possiamo fare in un gioco. Questo è in realtà strutturato in modo abbastanza simile a un gioco di ruolo della vecchia scuola: possiamo creare quel tipo di struttura in questo tipo di gioco e funziona. Ed è davvero eccitante per me".

È quindi intervenuto Bakaba, che ha così descritto il gioco: "Questa è la cosa strana di Deathloop. È un gioco davvero unico, è una strana bestia. Ma allo stesso tempo ha ottenuto molta riconoscenza mainstream. Abbiamo trovato un equilibrio interessante tra l'appeal mainstream e il fare qualcosa di completamente strano".

Gli indizi disseminati dall'attore di Cole lasciavano credere che Arkane fosse al lavoro su un nuovo progetto legato a Deathloop, ma ad oggi lo studio francese non ha ancora annunciato nulla in merito. Sappiamo che Arkane è attualmente concentrata su Redfall, lo shooter co-op a base di vampiri in arrivo nel 2023 su PC Windows e Xbox.