Dopo i Deals with Gold arrivano i Countdown Sales, tanti nuovi sconti su Xbox One

Il periodo natalizio è un momento di grandi spese per i giocatori (e non solo), che approfittano dei forti sconti che spesso i rivenditori e i grandi nomi dell'industria videoludica utilizzano per tentarci e per farci recuperare magari dei videogiochi che per mancanza di tempo non eravamo riusciti a giocare.

Microsoft si sta rivelando gran tentatrice da questo punto di vista, dato che dopo i Deals with Gold di Martedì scorso, ha appena annunciato l'arrivo dei Countdown Sales, una serie di tantissimi nuovi giochi in offerta a prezzo davvero scontato.

L'elenco è veramente sconfinato, per cui vi rimandiamo alla pagina ufficiale del vecchio e caro Major Nelson per conoscere proprio tutti i titoli scontati, ma vi sottolineiamo quelli che secondo noi possono essere i più importanti.

Se avete un amico con cui giocarlo, A Way Out al 67% di sconto è davvero una buona scelta, ad esempio (date un'occhiata alla nostra recensione di A Way Out), ma è anche un buon momento per recuperare gli ultimi Assassin's Creed, per cui sono previsti sconti fino al 75%. Anche Borderlands 3 si trova a buon prezzo, perfino nella sua Super Deluxe Edition, proposta al 35% di sconto. Da segnalare anche la Goty di The Witcher 3, Red Dead Redemption 2 e Call of Duty Modern Warfare.

Che ne pensate? Avete già fatto la vostra lista della spesa?