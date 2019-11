Deals with Gold: Batman di Telltale, Madden NFL 20 e tutti gli sconti della settimana

Come ogni martedì il buon vecchio Major Nelson decide di tentare le nostre povere finanze aggiungendo una serie di giochi ai Deals With Gold, gli sconti settimanali di Microsoft, ed anche questa settimana ci sono alcuni titoli che può valer la pena recuperare, soprattutto a questo prezzo.

Il campionato di Formula 1 ha appena trovato il suo vincitore in Lewis Hamilton, ma potete provare a cambiare il corso della storia con F1 2019, disponibile al 45% di sconto anche nella Legends Edition. Sempre restando in ambito motoristico, ci sono offerte importanti anche per quanto riguarda gli add-on di Forza Horizon e Forza Motorsport.

Ma non si vive di solo motori, ed ecco dunque che troviamo Samurai Shodown e The Surge 2 al 25% in meno rispetto al prezzo di listino. Si tratta di tue titoli molto interessanti come potrete notare dalla nostra recensione di Samurai Shodown e la nostra recensione di The Surge 2.

Anche per le "Spotlight Sales" troviamo giochi decisamente validi come il Batman di Telltale, Madden NFL 20 e il party game Monster Couch Party Pack. Per l'elenco completo dei giochi in offerta vi rimandiamo alla pagina ufficiale sul sito di Major Nelson.

Che ne pensate? Avete già scritto la vostra lista della spesa o resisterete alle offerte?