Deals With Gold: sconti per Far Cry New Dawn, Just Cause 4 e Tomb Raider

Amici proprietari di Xbox One, preparate i portafogli: Microsoft ha annunciato i Deals with Gold della settimana, e ci sono offerte riguardanti alcuni titoli piuttosto importanti che saranno disponibili in offerta speciale da oggi fino al 25 Marzo.

Il primo titolo in questione è Far Cry: New Dawn, scontato del 50%. Uscito poco più di un mese fa, il 15 Febbraio 2019, il sequel di Far Cry 5, che ne ha preso in prestito le meccaniche aggiungendo in più quel tocco RPG che mancava alla saga di Ubisoft, è stato piuttosto apprezzato da pubblico e critica. Per saperne di più date un'occhiata alla nostra recensione di Far Cry: New Dawn.

Si passa poi a Just Cause 4, nuovo capitolo della saga di Avalanche Studios, uscito lo scorso 4 Dicembre. Il gioco era già stato aggiunto al catalogo Xbox Game Pass proprio in questo mese, ed ora è possibile trovarlo scontato del 50%. Ecco la nostra recensione di Just Cause 4, per chi volesse approfondire.

Infine è proposto a prezzo scontato, sempre del 50%, anche Shadow of the Tomb Raider, ultimo capitolo della saga di una delle eroine storiche dei videogame, uscito lo scorso mese di Settembre. Se non ci avete ancora giocato, può valerne la pena, soprattutto a questo prezzo. Per documentarvi ulteriormente, leggete la nostra recensione di Shadow of the Tomb Raider.

L'elenco completo dei giochi in offerta in questo periodo invece è consultabile sul sito di Major Nelson.