Deals with Gold: Tekken 7 e Dark Souls Remastered tra le nuove offerte

Poche cose danno più soddisfazione a un gamer di comprare un gioco a prezzo scontato, ed ecco duque che Microsoft ci viene subito ad offrire l'occasione di esultare, con i nuovi Deals with Gold, che questa settimana comprendono nomi di assoluto rilievo.

Si parla infatti di due ottimi giochi come Tekken 7 e Dark Souls Remastered, mentre il terzo gioco i evidenza è 39 Days to Mars.

Tekken 7 ha per la verità ben poco bisogno di presentazioni, ma si tratta ovviamente dell'ultimo capitolo del celebre picchiaduro di Bandai Namco, che compie un anno esatto proprio in questi giorni, e che si è presentato all'appuntamento con l'uscita in perfetta forma, come potrete leggere anche nella nostra recensione di Tekken 7.

Anche la remastered di Dark Souls compie un anno, e a distanza di quasi nove anni dall'uscita originale, ci offre un nuovo sguardo in versione riveduta e corretta, del gioco che ha praticamente definito un genere, quello dei soulslike. Potete leggere la recensione di Dark Souls Remastered sul nostro sito.

39 Days to Mars è invece un'avventura indie, un puzzle platform godibile maggiormente in cooperativa.

Tra le offerte più interessanti segnaliamo anche Vampyr e Yooka-Laylee proposti al 75% di sconto, mentre tutto il resto del catalogo è consultabile sul sito di Major Nelson.

Che ne pensate? Ne approfitterete?