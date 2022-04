Da Deamon X Machina a uno 'zombie survival': XSEED presenta Deadcraft

Dopo l'apprezzata esperienza sci-fi di Daemon X Machina, XSEED Games e Marvelous Inc. presentano Deadcraft, un originale "zombie survival" venato di elementi action ruolistici che sarà disponibile a breve su PC e console.

In Deadcraft, il nostro compito sarà quello di interpretare un sopravvissuto trasformatosi in un "mezzo-zombie" per colpa di un virus che ha annientato la civiltà umana e riempito il mondo di mostri, predoni e sciacalli d'ogni sorta.

L'impianto di gioco eretto da XSEED e Marvelous, proprio come il corpo mutante del protagonista, attingerà alle esperienze sandbox, ai gestionali e agli action adventure con visuale dall'alto per concretizzare la visione di un titolo ricco di sorprese.

Servendosi dei suoi "poteri zombizzanti", l'eroe potrà coltivare un appezzamento di terra e far crescere tutti gli equipaggiamenti, gli strumenti e i seguaci non morti necessari a difendersi dalle ondate nemiche. Sarà quindi possibile raccogliere e piantare i cadaveri degli avversari per far crescere i serventi, ciascuno dei quali svolgerà incarichi diversi come reperire materiali nelle aree circostanti, evolvere le armi e cucinare deliziosi manicaretti post-apocalittici.

Il lancio di Deadcraft è previsto per il 19 maggio su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.