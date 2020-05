Death Come True, dal padre di Dangarompa: ecco finestra di lancio e lingue sopportate

L'ultimo trailer di Death Come True era stato pubblicato nel corso del gennaio di quest'anno: ora giungono buone notizie per i giocatori in attesa della nuova produzione dell'autore di Dangarompa.

Direttamente dalle pagine del proprio account Twitter, Kazutaka Kotaka comunica infatti al pubblico che il proprio nuovo titolo potrà godere di un lancio in contemporanea mondiale. Sino ad oggi, la finestra di pubblicazione del gioco era stata confermata solamente per il mercato del Sol Levante, ma con il cinguettio che trovate in calce a questa news, l'autore conferma l'arrivo di Death Come True a giugno anche in Occidente.

Ma non solo, Kotaka conferma ufficialmente anche che il titolo potrà godere del supporto a molte lingue europee e non tramite sottotitoli. In tutto, si parla di ben dieci differenti idiomi, tra i quali risultano inclusi inglese, cinese, francese, tedesco, spagnolo e italiano: un gradito aggiornamento dunque anche per la community videoludica nostrana. I primi dettagli su Death Come True pongono le basi per una narrazione che vedrà protagonista il personaggio di Makoto Karaki. Risvegliatosi privo di memoria in un hotel, scoprirà di essere ricercato per una serie di violenti omicidi.



Al momento manca una data precisa di pubblicazione, ma col mese di giugno ormai prossimo, questa non dovrebbe tardare molto ad essere presentata. Death Come True, lo ricordiamo, è atteso su Nintendo Switch, PlayStation 4, PC ed dispositivi mobile iOS.