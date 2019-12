Death Come True, primi dettagli sul nuovo gioco dell'autore di Danganronpa

Nella giornata di ieri era stato annunciato Death Come True, nuovo progetto dell'autore di Danganronpa Kazutaka Kodaka. Oggi sono arrivati i primi dettagli sul gioco, che uscirà nel corso del 2020, anche se ancora non è noto per quali piattaforme.

Kodaka collaborerà nuovamente con Kanata Hongou, che sarà il protagonista principale, Makoto Karaki. L'attore aveva già interpretato il ruolo del protagonista di Danganronpa Makoto Naegi nell'adattamento live action del gioco, e Ryota Mitarai nell'anime Danganronpa 3: The End of Hope's Peak High School.

Nella descrizione del personaggio si legge: "Quando Makoto Karaki si sveglia in un hotel, sembra aver perso la memoria. Non ha idea di chi sia e di cosa ci faccia nell'hotel. Guardando il notiziario in TV apprende di essere ricercato per una serie di omicidi."

Izanagi Games descrive Death Come True come un contenuto interattivo, che combina film e videogioco, in cui la storia si sviluppa basandosi sulle scelte del giocatore, che possono portare a diversi finali possibili.

Novità sul gioco inoltre arriveranno a breve, dato che ci sarà un nuovo character reveal sul sito ufficiale, il 13 DIcembre alle 9. Che ne pensate finora del gioco? La descrizione e la premessa fatta da Izanagi Games vi attira? Per approfondire sull'autore, date un'occhiata alla nostra recensione di Danganronpa.