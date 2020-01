Death Come True: secondo teaser trailer per il nuovo gioco dell'autore di Danganronpa

Izanagi Games ha pubblicato il secondo teaser trailer di Death Come True, nuovo videogioco nato dalla mente di Kazutaka Kodaka, autore della serie Danganronpa per Spike Chunsoft.

Death Come True è un'avventura interattiva completamente basata sull'utilizzo di sequenze filmate, la trama narra la storia di Makoto Karaki, serial killer rinchiuso in un hotel insieme ad alcuni ostaggi: obiettivo del giocatore, evitare una strage convincendo Makoto a redimersi.

Il cast vede la presenza di star giapponesi come Kanata Hongo (Makoto Karaki), Chiaki Kuriyama (Akane Sachimura), Win Morisaki (Nozomu Kuji), Yuki Kaji (receptionist dell'hotel), Chihiro Yamamoto (Nene Kurushima) e Jiro Sato (Kenichi Mino). La colona sonora è composta da Masafumi Takada, già autore delle musiche di Danganronpa, The Evil Within e Killer 7, solamente per citarne alcuni.

Il gioco è atteso per il 2020 in Giappone su PC, iOS, Android, PlayStation 4 e Nintendo Switch, al momento non ci sono conferme riguardo un possibile debutto in Occidente, Kazutaka Kodaka tuttavia ha più volte confermato la volontà di tradurre Death Come True in varie lingue così da poter permettere ad un pubblico più vasto possibile di apprezzare il suo nuovo progetto.