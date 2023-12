Death Relives: il survival horror sulla mitologia azteca terrorizza nello Story Trailer

Se amate i giochi horror lovecraftiani come il gratuito Dagon, allora sarete felici di immergervi nelle atmosfere a tinte oscure dello Story Trailer di Death Relives, un survival horror in soggettiva che cala i patiti del genere in un incubo interattivo infestato da un dio azteco vendicativo.

Sviluppato e prodotto dagli studi Nyctophile, Death Relives prende spunto dai lati più violenti e mistici della mitologia azteca per trasporli in un contesto digitale tanto caro ai patiti di horror psicologici e avventure intrise di elementi puzzle.

Il nostro compito sarà quello di aiutare un adolescente a sfuggire da una dimensione parallela creata dal dio azteco Xipe Totec per assorbirne l'essenza vitale attraverso un brutale rito di rinascita e passaggio dalla vita alla morte (e viceversa). Con l'ausilio degli strumenti reperiti sul posto, il giovane Adrian dovrà quindi sfuggire al suo nefasto destino, non prima però di confrontarsi con lo stesso Xipe Totec che lo braccherà per condurlo sul medesimo altare dove ha sacrificato sua madre.

Lo Story Trailer datoci in pasto dalla software house indipendente tratteggia i contorni di un'esperienza ludica quantomai variegata, con le fasi legate alla risoluzione degli enigmi ambientali alternate alle rocambolesche fughe dal dio azteco, il tutto senza la possibilità di utilizzare alcun genere di superpotere o abilità speciale per avere la meglio su questo formidabile nemico: starà ai giocatori, quindi, fare appello alla propria esperienza per decidere quando scappare, dove nascondersi e quali aree esplorare per venire a capo degli enigmi della realtà parallela creata da Xipe Totec.

In calce e in cima alla notizia trovate il video e le immagini di Death Relives, il cui lancio è previsto nei primi mesi del 2024 su PC, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.