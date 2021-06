Death's Door: l'ambizioso action RPG ha finalmente una data di lancio ufficiale

Come promesso nei giorni scorsi, Death's Door è tornato a mostrarsi durante lo show dell'E3 2021 di Devolver Digital con un nuovo trailer di gameplay che ne annuncia la data di lancio. L'ambizioso action RPG uscirà nel corso dell'estate.

Il nuovo gioco di Acid Nerve, già creatori di Titan Souls (gratis ora su Steam), è stato protagonista dello show di Devolver Digital con un nuovo video di gameplay che ne ha annunciato la data di lancio ufficiale: Death's Door arriverà su PC e in esclusiva console su Xbox One e Xbox Series X/S il prossimo 20 luglio. La sinossi del gioco, direttamente dalla pagina ufficiale di Steam, offre una panoramica della storia dell'ambizioso e particolare action RPG: "Mietere le anime dei defunti, giorno dopo giorno, potrebbe sembrare monotono, ma per un Corvo è un lavoro decente. Le cose iniziano però a movimentarsi quando l'anima che dovresti raccogliere viene rubata, e tu sei costretto a inseguire il disperato ladro in un regno in cui la morte non esiste".

Ricco di pericolosi nemici, bossfight e fasi di esplorazione tutte rigorosamente create dagli sviluppatori (a discapito delle apparenze il gioco non prevede infatti elementi procedurali), Death's Door si prepara quindi a fare il proprio esordio nel corso dell'estate. Non rimane che attendere le prime impressioni pad alla mano.