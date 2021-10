Death's Door arriva anche su Nintendo Switch: data di lancio per l'Indie di Devolver

Dopo avervi raccontato le ottime ragioni per le quali avventurarsi nell'Indie nella nostra video recensione di Death's Door, segnaliamo la conferma dell'imminente arrivo del gioco anche sui lidi di Nintendo Switch.

A confermare il secondo debutto dell'Action RPG è il team di Devolver Digital, che ha supportato gli autori di Acid Nerve nel processo di distribuzione del titolo. Con il Tweet che trovate in calce a questa news, il noto publisher ha infatti reso noto che Death's Door troverà spazio nel catalogo della console ibrida di Kyoto a partire dal prossimo 23 novembre 2021.

Gli utenti Nintendo Switch potranno dunque vestire le nere piume del Corvo in compagnia degli appassionati attivi su console di casa Sony. Ricordiamo infatti che nel corso del PlayStation State of Play di mercoledì 27 ottobre è stato annunciato il lancio di Death's Door su PlayStation 4 e PlayStation 5. Anche su PlayStation Store, Death's Door sarà disponibile dal 23 novembre 2021.



Action RPG firmato dagli autori di Titan Souls, l'Indie di Acid Nerve propone un immaginario surreale nel quale un ordine composto da Corvi si occupa di mietere le anime dei viventi. Quando uno degli spiriti viene sottratto da un ladro, il protagonista è però costretto a inseguirlo in un regno dove la morte non esiste: qui, scoprirà la verità che si cela dietro al ruolo del Corvo.