Death's Door arriva su PS4 e PS5: Titan Souls in regalo con il preordine

Nella cornice mediatica dello State of Play di fine ottobre, il team di Acid Nerve fa una gradita sorpresa a tutti gli appassionati di action ruolistici confermando di essere al lavoro sulle versioni PS4 e PlayStation 5 di Death's Door, l'avventura gotica già approdata a luglio su PC e console Xbox.

Il nuovo trailer confezionato dalla software house britannica riassume l'esperienza ludica e narrativa di quest'opera incentrata su Corvo, un mietitore di anime chiamato a compiere un lungo viaggio per riappropriarsi della sua essenza seguendo le tracce lasciate dal ladro.

Giunto in un regno in cui la morte non esiste, il nostro intrepido alter-ego dovrà fare appello a tutto il suo coraggio per addentrarsi in una dimensione piena di pericoli e, naturalmente, di nemici da abbattere.

La commercializzazione di Death's Door è prevista per il 23 novembre su PS4 e PlayStation 5. Gli acquirenti in preordine riceveranno come bonus una copia di Titan Souls, il precedente action GDR di Acid Nerve. Se volete saperne di più su Corvo e sulle mirabolanti gesta che compirà nell'avventura gotica cucitagli addosso dagli autori inglesi, sulle pagine di Everyeye.it potete leggere la nostra recensione di Death's Door a firma di Marco Mottura.