Death's Door: Devolver annuncia il nuovo action RPG con protagonista un corvo

Anche Devolver Digital ha proposto un nuovo prodotto nel corso dell'ultimo ID@Xbox, evento durante il quale è stato annunciato con un trailer l'interessante Death's Door.

Il gioco, in sviluppo presso il team Acid Nerve, è un action RPG con visuale isometrica ispirato a titoli come Hyper Light Drifter e nel quale i giocatori vestono i panni di un agile e letale corvo. A differenza di quanto possa sembrare dal trailer d'annuncio, il gioco non propone una struttura da rogue-like ma ogni singolo dungeon e boss è stato creato dagli sviluppatori e non vi sono quindi elementi procedurali. Nel corso dell'avventura si potranno esplorare numerose ambientazioni e acquisire dei potenziamenti che renderanno il nostro corvo ancora più forte.

Prima di lasciarvi al filmato ricco di sequenze estratte dalle boss fight e non solo, vi ricordiamo che Death's Door arriverà nel corso dell'estate 2021 solo su PC (tramite Steam), Xbox One, Xbox Series X e Xbox Series S. Al momento è inoltre possibile aggiungere il gioco alla propria lista dei desideri sul client Valve, dov'è presenta la pagina ufficiale del titolo Devolver.

