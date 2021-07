Death's Door, nuovo gioco di Tom Clancy, EA Play: tutte le live della settimana su Twitch

Inizia una nuova settimana e come di consueto è arrivato il momento di ricapitolare tutti gli appuntamenti live in programma da oggi e fino a domenica sul canale Twitch di Everyeye.it... e vi assicuriamo che non mancheranno le sorprese.

Come di consueto sono numerose le trasmissioni in programma, si parte oggi con Psyconauts 2 e l'annucio del nuovo gioco di Tom Clancy, si continua poi con Death's Door, Loki e il futuro del Marvel Cinematic Universe e ovviamente il commento dell'evento EA Play in programma giovedì 22 luglio.

Lunedì 19 luglio

Ore 10:00 - Every Morning con Fossa

Ore 15:00 - Psychonauts 2

Ore 17:00 - Going Under

Ore 19:30 - Evento Ubisoft con annuncio del nuovo gioco di Tom Clancy

Ore 21:30 - Rainbow Six Siege feat. Kikachan87

Martedì 20 luglio

Ore 10:00 - Every Morning con Ale

Ore 14:00 - Il Mostro della Cripta: incontro con il cast

Ore 15:00 - Death's Door

Ore 22:00 - The Coalition Unreal Engine 5 Tech Demo: Alpha Point

Mercoledì 21 luglio

Ore 10:00 - Every Morning con Marco

Ore 15:00 - Q&A Tech

Ore 17:00 - Death's Door

Ore 21:00 - Da Definire

Giovedì 22 luglio

Ore 10:00 - Every Morning con Ale

Ore 15:00 - Loki e il futuro del MCU: Full Spoiler

Ore 18:00 - EA Play Live

Ore 21:00 - Escape from Tarkov feat. GiornoGaming

Venerdì 23 luglio

Ore 10:00 - Every Morning con Fossa

Ore 15:00 - Cris Tales

Ore 17:00 - Pokemon Unite feat Cydonia

Ore 21:00 - Dying Light feat. Be_Frankie

Sabato 24 luglio

Ore 10:00 - Every Morning con Gab

Ore 21:30 - COD Black Ops Cold War feat. Kikachan87

Se volete supportare il nostro lavoro potete abbonarvi gratis al canale Twitch Everyeye con Amazon Prime, se siete iscritti al servizio avete infatti la possibilità di sostenere ogni mese un canale a vostra scelta senza costi aggiuntivi di alcun tipo. Tra i bonus per gli abbonati, l'accesso ai canali Discord e Telegram dell'Orda di Everyeye, VOD disponibili in anteprima di 24 ore e dirette senza pubblicità.