Death's Door: la nuova perla degli autori di Titan Souls nella nostra Video Recensione

Dopo averci regalato l'ottimo Titan Souls oltre sei anni fa (per rinfrescarvi la memoria, ecco la Recensione di Titan Souls), il minuscolo team britannico di Acid Nerve torna prepotentemente alla carica con Death's Door, nuova avventura che mescola un delizioso stile grafico cartoon con delle minacciose atmosfere dark.

Con un'azzeccata visuale isometrica, che ben sa esaltare la modellazione dei personaggi e la palette dei colori, Death's Door è una coinvolgente esperienza action in terza persona ispirata a capolavori del medium come The Legend of Zelda e Dark Souls. Se l'influenza del franchise Nintendo la si avverte durante il risolvimento dei puzzle che cadenzano sapientemente il ritmo di gioco, si avverte una maggiore ispirazione ai souls nell'esplorazione degli intricati livelli e durante i frenetici combattimenti che si svolgono perlopiù corpo a corpo. Il giocatore sbloccherà nel corso dell'avventura diverse abilità speciali che gli consentiranno di agire anche a distanza e sperimentare approcci alternativi.

In generale, Acid Nerve ha dimostrato un balzo qualitativo tra il suo gioco di debutto e questo nuovo progetto a cui raramente abbiamo assistito, e pertanto non possiamo fare altro che consigliarvi l'acquisto di Death's Door, disponibile a 19,99 euro su PC e console Xbox. Per tutti gli ulteriori approfondimenti sul gioco pubblicato da Devolver Digital vi rimandiamo al filmato che trovate in cima alla notizia e all'entusiastica Recensione di Death's Door a cura del nostro Marco Mottura.