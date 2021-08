Death's Door ha superato le aspettative degli sviluppatori: arriverà su Switch?

A sei anni da Titan Souls, il minuscolo team britannico Acid Nerve è tornato alla ribalta con Death's Door, un altro gioiellino che sta appassionando i videogiocatori su Xbox One e Xbox Series X|S (console sulle quali è stato lanciato in esclusiva) e PC.

Il titolo si è rivelato un successo su più fronti: dopo aver convinto la stampa specializzata - nella nostra recensione di Death's Door gli abbiamo assegnato un eccellente voto pari a 9 - ha catturato ben 100 mila giocatori in meno di una settimana, superando ogni più rosea aspettativa dei suoi creatori.

Ad ammetterlo è stato David Fenn (praticamente la metà del team, che ricordiamo essere composto da soli due elementi) nel corso di un'intervista concessa a 9news. "Niente sarebbe potuto andare meglio di così. È come se avesse rispettato anche le nostre più folli aspettative". L'altro membro della squadra, Mark Foster, ha inoltre tenuto a specificare che il gioco è stato pensato come un'esclusiva console per Xbox fin dall'inizio, sottolineando che questo grande successo di giocatori è stato raggiunto senza il lancio in Xbox Game Pass. "È sempre stato un'esclusiva Xbox, questo è stato il piano fin dall'inizio. Sembra che le persone siano davvero desiderose di comprare un gioco nel 2021, il che è una bella sorpresa".

La natura indipendente e la chiara ispirazione a The Legend of Zelda fanno di Death's Door un gioco particolarmente adatto a Nintendo Switch. Gli sviluppatori lo sanno bene, ma al momento non risulta essere in programma un lancio sulla console ibrida di Kyoto. Alla domanda diretta: "Non abbiamo piani da annunciare al momento, ma sappiamo che Switch è molto richiesta tra gli sviluppatori oggigiorno".