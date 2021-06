Death's Door torna a mostrarsi in un nuovo video gameplay

In occasione dell'E3 2021 si torna a parlare di Death's Door, l'interessante action RPG pubblicato da Devolver Digital che si è mostrato per la prima volta lo scorso marzo.

Proprio qualche ora fa è stato caricato su YouTube un nuovo filmato con tanto di commento degli sviluppatori che mostra una serie di sequenze di gameplay del gioco con visuale isometrica in cui si prende il controllo di un agilissimo corvo. Nel corso del video possiamo osservare diversi scontri con nemici minori, un paio di fasi d'esplorazione e persino delle boss fight contro enormi creature. Per chi non lo sapesse, il gioco non prevede la presenza di elementi procedurali e consiste in un'avventura che si svolge tutta in mappe create appositamente dal team di sviluppo.

Vi ricordiamo che Death's Door non ha ancora una data d'uscita ufficiale, ma è probabile che questa venga svelata nel corso della conferenza Devolver Digital di domani, sabato 12 giugno 2021. In ogni caso sappiamo che il titolo debutterà entro la fine dell'estate in esclusiva su PC (Steam e Microsoft Store), Xbox One e Xbox Series X|S.

In attesa di scoprire maggiori informazioni sul gioco da parte del publisher, avete già dato un'occhiata al trailer d'annuncio di Death's Door?