Death's Door, nuovo gameplay: un tuffo nel mondo gotico dell'action GDR per PC e Xbox

Grazie all'ultimo video gameplay di Death's Door confezionato da Acid Nerve, il team di sviluppo di Manchester ci permette di alzare nuovamente il sipario sulla dimensione gotica di questo intrigante action ruolistico in procinto di approdare su PC e console Xbox.

Il nuovo filmato proposto dalla software house inglese riprende il filo del discorso lasciato in sospeso dal trailer E3 2021 di Death's Door per farci immergere nelle atmosfere di questa avventura. Tra combattimenti, sessioni di esplorazione pura e risoluzione di enigmi, il video conferma l'impegno degli autori di Titan Souls nell'evolvere l'esperienza ludica, narrativa e contenutistica del loro GDR precedente.

Il compito affidato ai giocatori, d'altronde, non sarà semplice: nei panni di un Corvo, gli utenti dovranno infatti aiutare il loro alter-ego a riappropriarsi della sua anima seguendo le tracce lasciate dal ladro. Una volta giunto nel rifugio del suo nemico, il povero Corvo si accorgerà di essere finito in un regno in cui la morte non esiste, e per un mietitore di anime come lui la situazione non potrà che essere destinata a precipitare.

L'odissea a tinte oscure dell'eroe di Death's Door avrà ufficialmente inizio il 20 luglio, con l'arrivo della nuova avventura ruolistica di Devolver Digital su PC, Xbox One e Xbox Series X/S.