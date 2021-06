Death's Gambit Afterlife annunciato: sarà "il doppio del gioco originale"

Nel corso della nuova edizione dell'IGN Expo, gli sviluppatori di White Rabbit's hanno tolto i veli a Death's Gambit Afterlife. Si tratta di un'edizione incredibilmente espansa dell'originale action platformer in 2D, tanto che gli sviluppatori promettono un gioco "grande il doppio rispetto all'originale".

In questa versione arricchita di Death's Gambit troveremo sei nuovi boss, 10 nuovi livelli, 22 nuove armi, 100 abilità aggiuntive, finali multipli, modalità inedite, il crafting, una world map, e diversi degli elementi preesistenti verranno qui ritoccati. Si tratta insomma di un'espansione davvero corposa con cui potrete nuovamente tuffarvi nell'oscuro mondo di gioco di Death's Gambit.

Il titolo originale si presentava come un Metroidvania in 2D nella sua struttura, ma che nel gameplay traeva chiara ispirazione dai moderni dark fantasy di FromSoftware. Nel gioco interpretate Sorun, un cavaliere riportato in vita dalla Morte con l'unico scopo di distruggere la fonte dell'immortalità nascosta in una terra di mostri.



Al momento l'unica versione confermata è quella per Nintendo Switch, ma il team di sviluppo ha dichiarato che il titolo approderà anche "su altre piattaforme", e ci si potrebbe dunque aspettare anche le versioni per PC, PlayStation e Xbox. Il titolo esordirà nel corso del 2021. Intanto potete gustarvi il trailer di annuncio che vi abbiamo riportato in cima alla notizia e recuperare la nostra Recensione di Death's Gambit.