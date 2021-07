Death's Gambit Afterlife: video gameplay sulle novità dell'enorme DLC gratis

Gli sviluppatori di White Rabbit tornano a mostrare in video Death's Gambit Afterlife per svelare alcune delle numerose novità e aggiunte che accompagneranno l'uscita di questa ricchissima espansione che, lo ricordiamo, sarà scaricabile in via del tutto gratuita da chi possiede già il gioco.

Con Afterlife, la software house americana punta infatti ad ampliare in maniera sensibile il perimetro ludico del loro apprezzato metroidvania bidimensionale. Il nuovo filmato confezionato da White Rabbit e dagli editori di Serenity Forge alza così il sipario su alcune delle sorprese previste con questo update.

Come spiegato di recente dagli stessi sviluppatori, Death's Gambit Afterlife porterà in dote ben 10 nuovi livelli completamente esplorabili, 22 armi inedite, 100 talenti originali, delle abilità aggiuntive per il proprio alter-ego e, sul fronte dei contenuti spiccioli, dei filmati di intermezzo con cui arricchire la storia.

Il lancio di Death's Gambit Afterlife avverrà in tre fasi: la prima coinvolgerà solo la versione Nintendo Switch ed è attesa nel 2021, la seconda riguarderà la versione PC (Steam) e avverrà un mese dopo l'uscita dell'update su Switch e, infine, la terza legata alla versione PlayStation 4, con lancio atteso un mese dopo la pubblicazione su PC.

Se volete ingannare l'attesa per l'annuncio della data di lancio ufficiale di Afterlife, qui trovate la nostra recensione di Death's Gambit a firma di Francesco Fossetti.