Death's Gambit: annunciate le versioni Xbox One e Switch, insieme alle edizioni retail

Death's Gambit è uscito pochi giorni fa su PlayStation 4 e PC (tramite Steam) nella sola edizione digitale, presentandosi come un metroidvania 2D ispirato alla saga di Dark Souls. Come annunciato dal publisher e dallo sviluppatore, il titolo arriverà anche su Xbox One e Nintendo Switch tra la fine del 2018 e l'inizio del prossimo anno, insieme a una edizione retail che verrà distribuita da Skybound Games.

