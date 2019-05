Death's Gambit: è in arrivo un 'enorme' DLC gratuito

Era ormai da un bel po' che gli sviluppatori di Death's Gambit non fornivano ai propri fan notizie sui futuri aggiornamenti del gioco e, a sorpresa, è arrivato nelle ultime ore l'annuncio ufficiale di un contenuto aggiuntivo completamente gratuito.

Stando alle parole del team di sviluppo, si tratta di un DLC enorme che ha richiesto parecchio lavoro e, al momento, è tutto già pronto e nella fase di rifinitura. L'espansione, che ripetiamo sarà gratuita per tutti i possessori del gioco su PC e console, aggiungerà nuove modalità, una mappa in stile metroidvania e nuove armi. Come se non bastasse, la storia del DLC ci narrerà la vicende successive a quelle del finale del gioco. Tra le varie aggiunte svelate da White Rabbit troviamo il doppio salto, la possibilità di posizionare una trappola per orsi, una trappola di ghiaccio e un'abilita che consente al protagonista di colpire il pavimento generando un'onda d'urto che può aprire nuovi passaggi segreti. Sembra quindi che oltre alle nuove aree i giocatori potranno esplorare di nuovo tutte le zone già visitate per utilizzare le nuove abilità e accedere a luoghi mai visti prima.

Al momento non si conosce una data d'uscita dell'espansione, ma gli sviluppatori promettono che la prossima volta in cui si faranno vivi sarà molto vicina alla sua pubblicazione. Sapevate che la versione retail di Death's Gambit sta per arrivare su PS4?