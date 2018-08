Death's Gambit: come risolvere i problemi di crash su PlayStation 4 e PS4 Pro

Nonostante la pubblicazione di una patch, Death's Gambit soffre ancora di problemi su PlayStation 4 e PS4 Pro, problemi che causano crash apparentemente frequenti e imprevisti. In attesa di una soluzione definitiva, gli sviluppatori hanno rivelato una serie di accorgimenti da attuare per mitigare le principali problematiche.

Stand al post degli sviluppatori, Death's Gambit cerca di accedere continuamente alla memoria di sistema a causa di un bug e questo causa i frequenti crash su PS4 e PlayStation 4. Una soluzione temporanea consiste nel riavviare spesso il gioco (dopo aver salvato) così da svuotare la memoria, utile in particolar modo dopo sessioni particolarmente prolungate. Un secondo problema sembra invece essere legato alla risoluzione su PlayStation 4 Pro, per questo il team consiglia di giocare ad una risoluzione non superiore a 1080p e di disattivare il Supersampling di Sistema e la Modalità Boost.

Si tratta ovviamente di rimedi temporanei utili da attuare in caso di problemi con Death's Gambit su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro, ma non è certo che possano risolvere la situazione. Una nuova patch è in fase di sviluppo e dovrebbe correggere tutti i bug elencati qui sopra, restiamo in attesa di saperne di più.