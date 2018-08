Death's Gambit è ufficialmente disponibile su PC e PlayStation 4

Dopo uno sviluppo durato circa tre anni e alcuni lunghi periodi di silenzio, che hanno fatto preoccupare i fan, Death's Gambit ce l'ha fatta e ha finalmente fatto il proprio debutto sul mercato.

Per celebrare il lancio del gioco, i ragazzi di White Rabbit hanno pubblicato su Steam un breve messaggio dedicato ai giocatori:

“Siamo giunti alla conclusione secondo la quale la Morte tocca ad ognuno di noi. Il nostro titolo, Death’s Gambit, è finalmente disponibile. Abbiamo lavorato ben tre anni per arrivare fin qui e siamo entusiasti nel vedervi giocare alla nostra interpretazione del genere (soulslike) e, cosa più importante, vedervi morire. Numerose volte.

Oggi per voi è solo l’inizio dell'esperienza con Death’s Gambit, mentre per noi non si tratta della fine di questa avventura. Siamo già al lavoro sulla pianificazione del supporto post-lancio, sulla creazione di sfide per la community e tanto altro! Ascolteremo tutti ii vostri pareri sul gioco per apportare tutti i cambiamenti necessari.”

È possibile acquistare il gioco esclusivamente sugli store digitali di PlayStation 4, GOG (nella versione priva di DRM) e Steam. Al momento non sembra essere prevista una versione Xbox One o Nintendo Switch.

Sulle nostre pagine è possibile dare un'occhiata al recente trailer dal taglio cinematografico che mostra alcuni dei mostruosi boss che affronterete nel gioco.